Infomédiaire Maroc – Selon l’Office des changes, qui vient de publier ses indicateurs préliminaires des échanges extérieurs du mois de novembre 2018, les exportations marocaines ont enregistré une progression de 9,7% à près de 249,04 milliards de dirhams (MMDH) durant les onze premiers mois de 2018.

Ce résultat s’explique par la progression des exportations de la totalité des secteurs, essentiellement celles du secteur automobile (+5,72 MMDH), des phosphates et dérivés (+5,3 MMDH), et de l’agriculture et agro-alimentaire (+3,06 MMDH).

Ces trois secteurs contribuent à hauteur de 63,8% dans la hausse totale des exportations, précise la même source, avant d’ajouter que les secteurs de l’aéronautique et du textile et cuir augmentent respectivement de +1,46 MMDH et de +1,36 MMDH.