Selon l’Office des changes, qui vient de publier une note sur les indicateurs es échanges extérieurs au titre de l’exercice 2018, les exportations marocaines ont progressé de 7,6% à 404,5 milliards de dirhams (MMDH).

Cette dynamique s’explique par la hausse des exportations de l’ensemble des secteurs, notamment des ventes de phosphates et dérivés (+7,5 MMDH), des secteurs automobile (+6,3 MMDH), des produits de l’agriculture et agroalimentaire (+3,7 MMDH), de l’aéronautique (+1,7 MMDH) et du textile et cuir (+1,5 MMDH), souligne l’Office des changes.

