Infomediaire Maroc – L’Association marocaine des exportateurs (ASMEX) fait de la dynamisation des échanges commerciaux entre la Belgique et le Maroc une de ses principales priorités cette année, l’objectif étant de faire valoir le potentiel de l’offre exportable nationale sur ce marché, de repérer et soutenir les secteurs à fort potentiel.

A cet effet plusieurs actions sont prévues pour la rentrée avec, notamment, le « Business Meeting » qui se tiendra du 26 au 28 septembre 2018 à Tanger, et qui connaîtra la participation d’une vingtaine d’investisseurs belges. Ce Rendez-vous sera l’occasion pour l’ASMEX de promouvoir l’offre exportable nationale à l’adresse de ce marché déjà très friand de nos produits alimentaires. Dans le planning Maroc-Belgique, le Business Meeting constitue une étape importante avant la mission d’envergure Belgo-marocaine, prévue en novembre, sous la présidence de la Princesse Astrid.

Pas moins de 400 opérateurs économiques belges opérant dans plusieurs secteurs d’activité y sont attendus.

Pour mieux affiner son approche et mieux cibler son action au deuxième semestre, l’ASMEX et IMANOR ont mené une opération de séduction en Wallonie en début juin, avec une participation active à la 4ème édition du Salon Wallonia Export Days. Le Maroc, considéré comme un des marchés prioritaires pour la Wallonie, a été désigné comme « temps forts » de l’édition 2018. En prenant part au programme scientifique du salon, l’ASMEX a pu identifier plusieurs secteurs à fort potentiel à l’export dont celui des produits et services labellisés Halal.

Dans le même sens, un rapprochement entre le Club Halal Brussels et le Club Halal Export de l’ASMEX a été envisagé afin de promouvoir le Label Halal d’Imanor et d’identifier les entreprises belges souhaitant s’octroyer ce label pour leur développement en Afrique. Par ailleurs, lors de la visite du Ministre-Président Wallon, Willy Borsus, au Maroc un accord a été scellé le 26 juin à Rabat, entre L’ASMEX, l’Association pour la recherche et le développement de marchés conscients et IMANOR, en vue de faciliter le montage de partenariats entre PME marocaines et wallonnes.

Pour rappel, le Maroc est actuellement le 44 ème client de la Belgique et son 61 ème fournisseur, selon l’Agence belge pour le Commerce Extérieur. L’agence a valorisé les exportations des entreprises belges vers le Maroc en 2017 à 889.7 Millions d’Euros et les importations à 332.8 Millions. A noter que 40% des exportations marocaines vers la Belgique sont constituées des produits chimiques suivis des produits alimentaires avec 10,3% et 10,1% des produits textiles.

Rédaction Infomediaire.