Conséquence de la faillite, le 23 septembre 2019, de Thomas Cook (2 600 agences de voyages, 33 voyagistes et 89 avions), quelque 500 hôtels « vont fermer immédiatement » en Espagne, annonce le président de la Confédération espagnole des hôtels et des logements touristiques (15 000 adhérents), Juan Molas. « Et la situation peut empirer si le pouvoir exécutif ne prend pas des mesures tout de suite », poursuit Molas qui s’exprimait, dans la presse espagnole. Second opérateur touristique en Espagne (7,3 millions de touristes acheminés en 2018), le voyagiste britannique aurait laissé pour environ 200 M€ de factures impayées dans les établissements espagnols.