Le fonds souverain norvégien, le plus gros au monde, va pouvoir se désinvestir de 95 compagnies pétrolières dans lesquelles il possède aujourd’hui 5,4 milliards d’euros, a annoncé mardi soir le ministère des Finances. Le fonds, lui-même alimenté par les revenus pétroliers de l’Etat et doté de 1,1 billion de dollars d’actifs, prône une sortie intégrale du secteur pétrolier afin de réduire l’exposition de la Norvège à la chute à long terme des prix du pétrole. Le gouvernement a opté pour un désinvestissement sensiblement plus modeste en le limitant aux compagnies exclusivement tournées vers l’exploration et la production d’hydrocarbures, épargnant ainsi les majors comme ExxonMobil, Total ou BP, aux activités diversifiées.