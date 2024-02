Un récent rapport du bureau Inforisk met en lumière la situation de plus en plus précaire des entreprises au Maroc. 14.245 entreprises ont déclaré faillite l’année dernière reflétant une tendance inquiétante, avec une hausse annuelle alarmante de près de 15 %.

Selon Inforisk, ces faillites sont attribuées à une combinaison de facteurs, notamment la difficulté d’obtenir un financement, les pressions inflationnistes et les retards persistants dans le paiement des créances. Ces défis sapent non seulement la stabilité des entreprises individuelles, mais posent également des obstacles significatifs à la résilience économique globale de la nation.

Le commerce émerge comme l’un des secteurs les plus touchés, supportant plus d’un tiers des cas de faillite, suivi de près par l’immobilier et la construction. De plus, le rapport révèle une réalité inquiétante selon laquelle les faillites officiellement déclarées ne représentent qu’une fraction du véritable tumulte économique, de nombreuses entreprises choisissant de cesser leurs activités sans recourir à des procédures judiciaires.

Avec le rapport projetant une poursuite de la hausse des faillites, atteignant un estimé de 16.400 d’ici la fin de l’année en cours, des mesures urgentes sont impératives pour aborder les vulnérabilités systémiques et favoriser un environnement plus propice à la croissance économique durable au Maroc.