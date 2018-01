Infomédiaire Maroc – Des conventions cadres ont été signées, hier à Rabat, entre le ministère de l’Economie et des finances et l’ensemble des banques de la place, en vue d’apurer le passif en matière de crédit de Taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

Signées entre le ministre de l’Economie et des finances, Mohamed Boussaid, et les représentants de la Banque centrale populaire, de la BMCE Bank of Africa, du Crédit Agricole du Maroc, de la Société générale, d’Attijariwafa Bank, du Crédit du Maroc, de la BMCI, du CIH et d’Arab Bank, ces conventions permettront, dans un 1er temps, d’encaisser les arriérés de la TVA à hauteur de 10 milliards de dirhams (MMDH) par le secteur privé.

Le remboursement total des créances sera effectué par l’entremise des banques signataires, sur présentation d’une attestation de reconnaissance de dette délivrée par la Direction Générale des Impôts (DGI).

Rédaction Infomédiaire