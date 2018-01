Infomédiaire Maroc – Le ministère de l’Agriculture et de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts a procédé, hier à Rabat, au lancement effectif de la préparation d’une stratégie ambitieuse visant à repenser en profondeur le secteur de la forêt au Maroc et à définir la meilleure vision pour sa valorisation.

Les travaux s’inscrivant dans le cadre de la préparation de ce plan devraient aboutir, avant la fin de l’année, à la définition d’une stratégie globale de développement de la forêt au Maroc, dont le potentiel est riche et plein d’opportunités sur les plans social, économique et environnemental, précise le ministère dans un communiqué.

La réunion d’hier, marquant le lancement de cette opération, a été présidée par le ministre Aziz Akhannouch.

