Infomédiaire Maroc -Le président ivoirien Alassane Ouattara a reçu, à Abidjan, une délégation marocaine conduite par le ministre de l’Equipement, du transport, de la logistique et de l’eau, Abdelkader Amara, et le président du directoire de Marchica Med, Said Zarrou.

Et au cours de cette audience, à laquelle a pris part l’Ambassadeur du Maroc en Côte d’Ivoire, Abdelmalek Kettani, la partie marocaine a briefé le président Ouattara et des membres du gouvernement ivoirien, sur l’état d’avancement du projet de sauvegarde et de valorisation de la Baie de Cocody.

Les 2 parties ont également évoqué plusieurs autres chantiers inscrits dans le cadre de la coopération entre le Maroc et la Côte d’Ivoire dont le projet d’ouverture de l’embouchure de la ville de Grand Bassam (35 km d’Abidjan).

Rédaction Infomédiaire