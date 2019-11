La Plateforme CDE (Convention Droits de l’Enfant) Maroc célèbre aussi le 30ème anniversaire de cet instrument fondamental, et elle en veille la mise en œuvre sur le territoire marocain depuis sa naissance en Juin 2017.

A cette occasion, la Plateforme CDE Maroc donne suite à sa campagne de sensibilisation sur Facebook ‘‘Ou ana ?’’, cette fois-ci en introduisant la participation directe des enfants avec lesquels elle est en contact.

Les enfants ont été invités à réaliser des dessins pour représenter à travers leur regard les articles de la CDE, qui seront ensuite rassemblés dans un livre symbolique.

Cette campagne a le but d’une part de sensibiliser à nouveau la société sur l’importance de continuer les efforts pour garantir les pleins droits des enfants tels qu’énoncés par la CDE, et d’autre part, de rappeler à tous que les enfants ont leur mot à dire pour défendre leurs droits et qu’il faut leur assurer l’espace pour le faire.