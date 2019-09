Le nombre de candidats inscrits sur le portail « Emploi-public.ma », dédié aux concours et aux appels à candidature pour les emplois publics et supérieurs, se chiffre, à fin septembre, à 4 800 candidats.

Ce service, lancé le 11 juillet dernier et qui permet aux candidats de soumettre leurs candidatures à des emplois publics par voie électronique, a suscité une réaction positive de la part des demandeurs d’emploi, a indiqué le ministère de la réforme de l’administration et de la fonction publique dans un communiqué.

Ce service s’inscrit dans le cadre de la transformation numérique de l’administration marocaine et accélère le processus de recrutement de candidats à des emplois étatiques, d’entreprises et d’établissements publics et pour le compte des collectivités territoriales.