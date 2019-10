L’ONMT a signé un nouveau contrat avec NG Travel pour l’hiver 2019/20. Grâce à ce partenariat, le TO prévoit une croissance de +30% sur la destination Maroc pour cet hiver par rapport à l’hiver précédent.

Fondé en 2008, NG Travel est le 6ème tour-opérateur (TO) français avec un chiffre d’affaires de plus de 230 millions d’euros. Le groupe propose une offre très large de séjours touristiques couvrant un choix de près de 30 destinations.

Le groupe diffuse cette offre via ses marques Boomerang Voyages et Promoséjours, et propose également des voyages sur-mesure sur le site Directours.com. NG Travel développe également 3 concepts de clubs de voyage : Kappa Club, Club Coralia et Nosylis Collection, qui connaissent un véritable succès auprès de voyageurs en quête de qualité et d’expériences culturelles authentiques.