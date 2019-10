Sous le haut patronage du Roi Mohammed VI, la Chambre Française de Commerce et d’Industrie du Maroc (CFCIM) et la Région Dakhla Oued-Eddahab organisent du 23 au 25 octobre 2019 le Forum d’Affaires Maroc-France à Dakhla. Cette grande manifestation verra la participation de plus de 250 opérateurs français et marocains et sera l’occasion pour la Région Dakhla Oued-Eddahab de présenter les opportunités d’investissement programmées dans le cadre du Plan de développement Régional (PDR).