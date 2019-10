Un marocain figure sur la liste du « Prix Africa 35.35 » qui vise à récompenser 35 jeunes talents Africains ou de la diaspora de moins de 35 ans qui se sont distingués au niveau du continent et dans le monde par des réalisations exceptionnelles dans leurs communautés.

Il s’agit de Saif Eddine Laalej, co-fondateur de « Zelij Invent », une startup qui a pour objectif de réduire durablement le volume de déchets plastiques en Afrique, à travers la commercialisation de produits écologiques de revêtement de sols comme des pavés, du carrelage et du zellige traditionnel marocain fait d’un mélange de plastique recyclé (80% du produit final) et d’autres additifs. « Zelij Invent » s’est donné comme objectif la valorisation de plus de 3 900 tonnes de déchets plastiques chaque année.