Environ 515 000 personnes ont visité l’espace Malabata à Tanger, qui a abrité la 3e édition Journées portes ouvertes (JPO) de la Sûreté nationale, dont des Marocains de tous âges et des ressortissants étrangers de différentes nationalités, a indiqué un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Cette importante affluence des visiteurs de la DGSN reflète l’intérêt croissant des Marocains et des touristes et résidants étrangers, ainsi que la grande confiance dans le degré de préparation de l’institution sécuritaire en tant qu’organe chargé de l’application de la loi, de la préservation de l’ordre général et du service rendu tant au citoyen qu’aux résidants étrangers, ajoute le communiqué.