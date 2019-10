– Nigéria : Le Conseil fédéral a approuvé la construction du port en eau profonde de Bakassi d’un coût de 800 millions de dollars, a annoncé le gouverneur de l’Etat de Cross River, Ben Ayade.

– Tunisie : Le taux de participation aux élections législatives, organisées ce dimanche, a atteint 41,3% à la fermeture des bureaux de vote à 18 heures, a annoncé l’Instance Supérieure Indépendantes des Elections (ISIE).

– Somalie : Les Etats-Unis ont rouvert récemment une ambassade dans la capitale Mogadiscio, 28 ans après sa fermeture en période de guerre civile dans ce pays de la Corne de l’Afrique.

– Afrique du Sud : Le gouvernement procédera au renflouement de la chaine de télévision publique (SABC) en y injectant un montant de 2,1 milliards de Rands (plus de 139 millions de dollars).

– Ghana : Les 35 personnalités africaines de moins de 35 ans, du Continent ou de la diaspora, auteures de réalisations exceptionnelles dans leurs communautés seront célébrées et distinguées, les 24 et 25 novembre prochain à Accra, dans le cadre de la 4è édition du prix « Africa 35.35 ».

– Togo : La Direction générale du trésor et de la comptabilité publique vient de lever sur le marché financier de l’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA) un montant de 22 milliards de FCFA (33 millions d’euros), à l’issue de son adjudication d’obligations assimilables du trésor (OAT) à 5 ans organisée en partenariat avec l’Agence UMOA-Titres.

– Gabon : Le gouvernement du Premier ministre Julien Nkoghe Bekalé a été réaménagé par décret présidentiel.

– Sénégal : L’Union européenne (UE) a renforcé son partenariat avec la signature de trois nouveaux programmes de coopération pour un montant total de 27,5 millions d’euros.

– Maroc-Sénégal : Le suivi de la mise en œuvre d’une convention de partenariat entre Rabat et Dakar, conclue dans le cadre de la 8ème édition du Sommet Africités, en novembre 2018 à Marrakech, a été au menu d’une rencontre organisée à Rabat.

– Rwanda : Le pays s’est fixé pour objectif de porter à 800 millions de dollars ses revenus touristiques d’ici 2024, soit le double des performances actuelles du secteur, a annoncé la directrice de l’Office rwandais du tourisme, Belise Kariza.

– Ghana : Plus de 1,2 million d’étudiants ghanéens bénéficient du programme de l’enseignement secondaire gratuit (Free SHS) au titre de l’année scolaire 2019/2020, a fait savoir le ministre de l’information, Kojo Oppong-Nkrumah.

– Sénégal : Le gouvernement et l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) ont signé le Cadre de Programmation par Pays (CPP) pour la période 2019-2023.

– Ghana : Le référendum visant à modifier la Constitution afin de permettre l’élection des chefs des administrations métropolitaines, municipales et de district (MMDCE), initialement prévu le 26 novembre, a été reporté au 17 décembre prochain, a annoncé la commission électorale (CE).

– Bénin : Le gouvernement vient d’ adopter le projet du budget général de l’Etat au titre de l’année 2020, arrêté en recettes et en dépenses à un montant de près de 1 987 milliards F CFA (plus de 319 millions de dollars), soit une hausse de 109,367 milliards FCFA (plus de 182 M$), correspondant à un taux d’accroissement de 5,8% par rapport à l’exercice 2019.

– Ghana : L’Union européenne a lancé son Programme d’appui à la compétitivité de l’Afrique de l’Ouest (WACOMP), doté de 6,35 millions d’euros afin d’améliorer les chaînes de valeur des exportations agricoles, en particulier le manioc et les fruits.

– Sénégal : La compagnie aérienne « Air Sénégal » va lancer son hub de Dakar à partir du 27 courant, une opération qui lui permettra d’interconnecter Paris, Barcelone et Marseille à plusieurs capitales ouest-africaines, a annoncé son directeur général, Ibrahima Kane.

– Tunisie : La campagne électorale pour le second tour de la Présidentielle anticipée du 13 octobre a démarré, jeudi dernier, pour prendre fin le 11 octobre courant.

– Côte d’Ivoire : Le budget 2020 de l’Etat s’équilibre en ressources et en charges à 8061 milliards de FCFA, soit environ 12,3 milliards d’euros, a fait savoir le porte-parole du gouvernement, Sidi Touré.

– Tunisie : Une délégation du Fonds Monétaire International (FMI) effectuera, du 8 au 12 octobre, une visite pour une mission dans le cadre du suivi du programme des réformes économiques.

– Namibie : L’état d’urgence et de catastrophe nationale dans le pays a été prolongé pour une période de six mois supplémentaires, soit jusqu’en mars 2020, a annoncé la Première ministre, Saara Kuugongelwa-Amadhil.

– Sénégal : Le Fonds saoudien de développement a accordé un prêt de 24 milliards de Francs CFA (plus 36,5 millions d’euros) au pays pour l’exécution de la deuxième phase du Programme d’urgence de développement communautaire (PUDC).

– Afrique Australe : Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations-Unies (OCHA) a indiqué que plus de 9,2 millions de personnes dans toute la région sont confrontées actuellement à une grave insécurité alimentaire, en raison d’une crise climatique qui a touché certaines parties de la région.

– Tunisie : Le pays est devenue membre du Conseil de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI) pour le mandat 2019-2022, à l’issue des élections qui se sont déroulées lors de la 40ème session de l’Assemblée générale de l’organisation qui se tient du 24 septembre jusqu’au 5 octobre à Montréal au Canada.

– Mauritanie : Les activités de la composante réhabilitation et formation d’une main d’œuvre dans le domaine de la pêche artisanale et côtière ont été lancées, à Nouadhibou, grâce à un financement de l’Union Européenne et de l’Agence espagnole de coopération internationale d’un montant de 27, 5 millions d’euros.

– Bénin : Le gouvernement a mobilisé, jusqu’au 31 août 2019 auprès de ses partenaires techniques et financiers, 4 944 milliards de francs CFA, soit environ 471 millions de dollars, représentant 54,5% du montant du Programme d’action du gouvernement (PAG) pour la période 2016-2021, a indiqué le ministre béninois d’Etat, chargé du Plan et du Développement, Abdoulaye Bio Tchané.

– Mali : La Chine vient d’offrir 50 millions dollars pour la réalisation de la seconde phase de la cité universitaire de Kabala, dans la banlieue de Bamako, a fait savoir le ministère malien de l’Enseignement supérieur.

– Nigéria : L’Union européenne vient d’accorder un financement de 150 millions d’euros pour développer des projets d’énergies renouvelables.

– Afrique : La promotion des opportunités d’investissement sur le continent a été au centre de l' »Africa Investment Meeting Roadshow 2019″ (AIM Roadshow) qui a fait escale dernièrement à Washington aux Etats-Unis.

– Tunisie : La Cour d’appel de Tunis a rejeté de nouveau la demande de libération du candidat au second tour de l’élection présidentielle anticipée Nabil Karoui, a annoncé Haykel Makki, membre du comité de défense.

– Sénégal : Trois conventions de partenariat entre des structures privées françaises et sénégalaises ont été signées à Paris, lors du Salon IFTM TOP RESA, dans le cadre de la promotion de la destination Sénégal.

– Tchad : La Banque africaine de développement (BAD) vient d’approuver un prêt de 18 millions d’euros ainsi qu’une Garantie partielle de risque (GPR) pour la mise en place de la centrale solaire photovoltaïque de Djermaya.

– Ghana : Le pays ambitionne de devenir une destination touristique privilégiée en Afrique de l’Ouest, a affirmé la ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts de la Création, Barbara Oteng-Gyasi.

– Maroc-Sénégal : Les moyens de promouvoir la coopération bilatérale dans le secteur de l’artisanat ont été au centre d’entretiens, à Rabat, entre le ministre du Tourisme, du transport aérien, de l’artisanat et de l’économie sociale, Mohamed Sajid, et le ministre sénégalais de l’Emploi, de la formation professionnelle et de l’artisanat, Dame Diop.

– Kenya : Le pays sera bientôt confronté à un manque de médicaments après que les sociétés pharmaceutiques ont cessé d’importer des médicaments à la suite d’une lutte acharnée entre les importateurs et le gouvernement.

– Afrique du Sud : Le président nigérian Muhammadu Buhari a effectué, en fin de semaine dernière, une visite d’Etat à Prétoria qui intervient quelques semaines seulement après les violences xénophobes qui ont secoué certaines régions sud-africaines.

– Tunisie : Un record de 24 millions de quintaux de céréales ont été collectées durant la saison agricole 2018/19, contre 14,1 millions de quintaux en 2017/2018, selon le ministère tunisien de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche.