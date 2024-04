Le Groupe Crédit Agricole du Maroc (CAM) a lancé, jeudi à Meknès en marge du 16e Salon International de l’Agriculture au Maroc (SIAM), son offre d’affacturage à travers sa nouvelle filiale « CAM Factoring ».

Lancée lors d’une cérémonie tenue sous le thème « L’affacturage, un financement innovant au service d’un développement durable », cette nouvelle offre vient compléter la palette des produits proposée par le groupe bancaire en vue de financer le cycle d’exploitation des entreprises.

A travers « CAM Factoring », le groupe CAM s’engage à soutenir activement la croissance et la prospérité des activités de ses clients, plus particulièrement celles liées aux secteurs de l’agriculture et de l’agro-industrie, en offrant des services financiers flexibles et compétitifs.

Cette filiale du CAM offre des solutions d’affacturage sur mesure, adaptées aux besoins de financement à court terme des entreprises, améliorant ainsi la gestion de leur trésorerie tout en réduisant le risque de crédit lié à leurs débiteurs, via une plateforme digitalisée performante.