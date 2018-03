Infomédiaire Maroc – Le Maroc est une « puissance africaine » et son retour au sein de sa famille institutionnelle est « très important » pour l’Afrique, a affirmé, vendredi, l’ancien président français Nicolas Sarkozy.

« Le retour au sein de l’Union Africain est très important pour le Maroc qui a la vocation de pont entre l’Europe et l’Afrique mais très importante aussi pour l’Afrique car c’est une économie moderne, un pays stable et démocratique qui revient sur la scène africaine », a déclaré M. Sarkozy lors d’une interview en direct lors de la séance d’ouverture du Forum Crans Montana qui se tient à Dakhla.

Le Maroc s’érige en ce sens en « élément majeur », a relevé l’ancien locataire de l’Elysée, pour qui l’échec de l’Afrique sera le « drame de l’Europe » alors que le succès du continent sera la « survie » du vieux continent.

« Ce que le Maroc est en train de réaliser est assez unique, si en regarde les 15 dernières années où le monde arabo-musulman n’a pas été épargné et où la Méditerranée qui a été ravagée, quels sont les pays qui peuvent se targuer lors de ces 15 dernières années d’avoir gardé la stabilité, l’ouverture, le progrès et la modernité avec des difficultés, des crises, des épreuves et des échecs, qui peut prétendre égaler ce que fut ces dernières année la stabilité marocaine ? », s’est-il interrogé.

« Qui peut dire avoir eu la chance du discours révolutionnaire au sens réel du terme sur la modification de la Constitution, les progrès de la démocratie, sur l’ouverture aux forces politiques marocaines dans leur diversité ? le Maroc fort et stable », a ajouté Sarkozy, notant que »le Maroc, de par sa position politique, historique et géographique, a un rôle majeur et nous devons faire ensemble pour développer l’Afrique ».

Et concernant la question du Sahara marocain, l’ancien président français a qualifié de crédible le plan d’autonomie proposé par le Maroc.

