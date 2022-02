La Bourse de Casablanca a clôturé mardi dans le vert, le MASI ayant progressé de 0,25% à 13.985,64 points (pts). Le MSI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides a affiché, quant à lui, une hausse de 0,39% à 1.140,69 pts et le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, a pris 0,38% à 1.055,32 pts. Le FTSE CSE Morocco 15, composé des 15 principales valeurs de la Bourse de Casablanca, classées par capitalisation boursière, a gagné 0,17% à 13.002,35 pts, et le FTSE CSE Morocco All-Liquid, indice de référence qui retrace la performance de toutes les valeurs liquides de la Bourse, a avancé de 0,35% à 11.756,36 pts.

Sur le plan sectoriel, le secteur de la chimie s’est offert la hausse la plus forte (+4,34%), notamment grâce à la bonne tenue de Snep (+4,7%). De son côté, le secteur du bâtiment et matériaux de construction a augmenté de +1,56%, particulièrement en raison de la bonne performance de Sonasid (+3,42%), suivi du secteur des sociétés de portefeuilles-holdings (+1,53%). Par ailleurs, l’indice des ingénieries et biens d’équipement industriels a accusé la plus forte baisse (-3,6%), particulièrement à cause de la mauvaise performance de Delattre Levivier Maroc (-6%), suivi de l’indice pharmaceutique (-2,61%), et de l’indice de la sylviculture et papier (-2,58%).

Le volume global des échanges a porté sur 155,5 millions de dirhams (MDH) réalisé majoritairement sur le marché Central. La capitalisation boursière a dépassé, de son côté, les 725,3 milliards de dirhams (MMDH).

Sur le plan individuel, les plus fortes hausses ont été enregistrées par Fenie Brossette (+5,96% à 151 dirhams (DH)), Snep (+4,7% à 869 DH), Disway (+4,41% à 770 DH), Sonasid (+3,42% à 759 DH) et Maroc Leasing (+2,91% à 389,1 DH). A l’opposé, Delattre Levivier Maroc (-6% à 99,55 DH), Promopharm S.A. (-3,57% à 1.133 DH), Med Paper (-2,58% à 26,03 DH), Sothema (-2,51% à 1.668 DH) et Managem (-2,27% à 1.851 DH) ont réalisé les plus fortes baisses.