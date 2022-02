Le bureau exécutif de l’Association nationale des médias et des éditeurs (ANME) a décidé de confier la présidence de l’Association à Rachid Niny, premier vice-président, suite à la démission d’Abdelmounaim Dilami. Un communiqué de l’Association précise, mardi, qu’en réponse à la volonté de Dilami de démissionner de son poste de président de l’ANME pour des raisons personnelles, les membres du bureau exécutif ont examiné et approuvé cette demande.

Conformément aux statuts de l’Association et à l’article 14 régissant le cas de vacance du poste de président et qui confie cette mission au premier vice-président jusqu’à la fin du mandat du bureau actuel fixée à trois ans, les membres du bureau exécutif ont décidé d’appliquer les dispositions de cet article et de confier à Niny la présidence de l’Association, souligne la même source. Tout en remerciant Dilami pour sa bonne gestion de l’ANME depuis sa création, son professionnalisme et son expérience pour donner un meilleur élan à la profession, les membres du bureau exécutif de l’Association lui expriment leur gratitude pour avoir accepté la présidence d’honneur de ladite Association, conclut-on.