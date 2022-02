Les nouveautés de l’Instruction Générale des Opérations de Change (IGOC-2022) ont été au centre d’une rencontre, mardi à Casablanca, entre le Directeur général de l’Office des changes, Hassan Boulaknadal, et le président de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), Chakib Alj. Intervenant dans le cadre de l’approche participative liant l’Office des changes à la CGEM, cette rencontre à été l’occasion pour M. Boulaknadal d’exposer aux membres des représentations régionales de la Confédération et des fédérations professionnelles les nouvelles dispositions de l’IGOC-2022 élaborées en concertation avec les différents groupements d’intérêt économiques nationaux. Ces nouveautés dans la réglementation de change pour l’année 2022 s’articulent autour d’un ensemble de mesures d’assouplissement des opérations de change visant à accompagner la relance économique post-Covid et à offrir aux opérateurs nationaux une flexibilité et un accompagnement pour le développement de leurs opérations à l’international.

Se félicitant du partenariat qui existe entre les deux institutions, Alj a salué dans son intervention les consultations effectuées au préalable par l’Office pour trouver des solutions opérationnelles aux différents freins rencontrés par les opérateurs économiques nationaux dans leurs politiques d’investissement, d’implantation et/ou d’importations. Parmi les apports de la CGEM à cette 4ème instruction depuis la libéralisation des opérations de change, Alj a souligné le relèvement de 50 à 200 millions de dirhams (MDH) du plafond autorisé pour tout investissement marocain à l’étranger et l’augmentation de la dotation de commerce électronique de 500.000 à 1 MDH au profit des jeunes entreprises innovantes. Il s’agit également, a-t-il poursuivi, de la suppression de comptes rendus exigés des opérateurs économiques qui allègera les procédures en cours, et permettra aux entreprises de se consacrer à leur cœur de métier, en sus de la mise en place d’une dotation dans la limite de 200.000 dirhams pour le règlement par carte de paiement internationale des importations de services pour les entités ne disposant pas de comptes en devises ou en dirhams convertibles. Selon Alj, ces nouvelles mesures constituent un fort signal d’appui en alignement avec les recommandations du Nouveau modèle de développement, lesquelles inciteront les entreprises nationales à s’implanter dans de nouveaux marchés porteurs.

De son côté, Boulaknadal a rappelé dans une déclaration, la logique de partenariat instituée entre l’Office et la CGEM, dans le cadre de laquelle s’inscrit cette rencontre visant à sensibiliser les membres de la Confédération aux nouveautés de la réglementation de changes. Et de souligner que l’Office joue un rôle primordial dans la dynamique économique de notre pays en veillant à la mise à jour régulière de sa réglementation dans l’objectif de donner aux acteurs économiques marocains un socle réglementaire qui leur permettra de relever les défis sur le plan africain et à l’international.