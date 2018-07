Infomédiaire Maroc – Quelques semaines après l’annonce de son acquisition par le groupe ENGIE, SPIE au Maroc affiche sa nouvelle marque et sa raison sociale.

Présent au Maroc depuis plus de cent ans, SPIE y est progressivement devenu un acteur de 1er plan, avec un portefeuille complet de services et de solutions performantes, adapté aux enjeux actuels et futurs de ses Clients et Partenaires.

Le groupe ENGIE a conclu le 2 mars dernier l’acquisition de SPIE Maroc afin de soutenir et

d’accompagner ses ambitions en Afrique. Cette acquisition vient renforcer la position du groupe en tant que leader dans le domaine des services à l’énergie au Maroc et au-delà en Afrique.

De ce fait, ENGIE la nouvelle marque adoptée par SPIE au Maroc traduit l’engagement du Groupe ENGIE d’être au plus près de ses Clients et de ses Partenaires, fort de sa capacité à se réinventer et à se projeter vers l’avenir.

Dans la même perspective, SPIE Maroc a adopté depuis le 11 juin une nouvelle dénomination sociale et devient ENGIE Contracting Al Maghrib.

Ce changement de marque et de dénomination sociale est l’affirmation d’une nouvelle ambition du groupe ENGIE, et celle d’une symbolique forte pour renforcer l’adhésion de ses Clients et Partenaires, et des femmes et des hommes qui contribuent à ce projet d’entreprise.

IM