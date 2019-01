􏰞􏰝􏰜􏰛􏰚􏰜􏰙􏰘􏰗􏰖􏰕􏰜􏰙􏰔􏰓􏰝􏰝􏰘􏰚􏰜􏰒􏰑􏰐􏰏􏰎􏰜􏰍􏰌􏰛􏰋􏰘􏰕􏰘􏰜􏰊􏰘􏰝􏰘􏰉􏰓􏰈􏰚􏰜􏰇􏰓􏰉􏰌􏰛􏰜􏰆􏰉􏰘􏰅􏰚􏰝􏰕􏰚􏰜􏰅􏰚􏰅􏰜􏰝􏰌􏰖􏰄􏰚􏰈􏰈􏰚􏰅􏰜􏰓􏰃􏰗􏰋􏰕􏰋􏰌􏰝􏰅􏰎􏰜􏰅􏰌􏰖􏰕􏰚􏰝􏰖􏰚􏰅􏰜􏰆􏰓􏰉􏰜􏰙􏰚􏰜􏰗􏰌􏰝􏰝􏰚􏰅􏰜􏰞􏰝􏰜􏰛􏰚􏰜􏰙􏰘􏰗􏰖􏰕􏰜􏰙􏰔􏰓􏰝􏰝􏰘􏰚􏰜􏰒􏰑􏰐􏰏􏰎􏰜􏰍􏰌􏰛􏰋􏰘􏰕􏰘􏰜􏰊􏰘􏰝􏰘􏰉􏰓􏰈􏰚􏰜􏰇􏰓􏰉􏰌􏰛􏰜􏰆􏰉􏰘􏰅􏰚􏰝􏰕􏰚􏰜􏰅􏰚􏰅􏰜􏰝􏰌􏰖􏰄􏰚􏰈􏰈􏰚􏰅􏰜􏰓􏰃􏰗􏰋􏰕􏰋􏰌􏰝􏰅􏰎􏰜􏰅􏰌􏰖􏰕􏰚􏰝􏰖􏰚􏰅􏰜􏰆􏰓􏰉􏰜􏰙􏰚􏰜􏰗􏰌􏰝􏰝􏰚􏰅􏰜Infomédiaire Maroc 􏰆􏰚􏰉􏰂􏰌􏰉􏰃􏰓􏰝􏰛􏰚􏰅􏰜 􏰛􏰌􏰃􏰃􏰚􏰉􏰛􏰋􏰓􏰈􏰚􏰅􏰜- Le verdict de la Commission européenne sur le rapprochement entre Alstom et Siemens doit être rendu au plus tard le 18 février. Mais d’ores et déjà, « l’affaire se présente mal » selon des défenseurs du dossier cités par L’Est républicain et « les signaux qui viennent en ce moment de Bruxelles ne sont pas bons » selon une autre source au fait du dossier citée par Les Echos. Les deux journaux concluent que la fusion serait «proche du déraillement » ou de « la sortie de route ».

La Direction générale à la concurrence serait prête à poser ce veto à ce rapprochement, annoncé le 26 septembre 2017, et qui vise à créer un champion franco-allemand du ferroviaire capable de rivaliser avec le groupe public chinois CRRC et le canadien Bombardier, rapporte de son côté La Tribune. Elle s’inquiète de l’impact sur le marché des trains à grande vitesse en Europe.

A suivre !

