Le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Mohamed Sadiki, a lancé, ce samedi à Fès, les travaux de construction du marché de gros de poissons pour un coût global de 50 millions de dirhams (MDH).

Dans une déclaration à la presse à cette occasion, a indiqué que la réalisation du Marché de gros au poisson de Fès, qui est situé au niveau du Quartier industriel Bensouda, s’inscrit dans le cadre de la stratégie Halieutis qui vise le renforcement du réseau des marchés de gros au poisson à travers le Royaume.

Cette nouvelle structure sera réalisée sur une surface globale de 2 hectares, dont près de 3.800 m² couverts. Elle sera dotée d’un espace d’étalage et de vente des produits de la pêche, de sas d’identification et d’expédition, d’installations de froid, d’une chambre froide, de locaux socio-collectifs, d’un pont-bascule, de locaux administratifs et techniques et de parkings et aménagements extérieurs.

Ce projet a pour objectifs de contribuer à la mise en place d’un réseau de distribution moderne, garantissant les meilleures conditions de qualité des produits, d’hygiène et de salubrité.

Il permettra de doter l’agglomération de Fès d’une infrastructure moderne visant à assurer une disponibilité permanente de poisson et à accroître la consommation de poisson dans la région à travers une plateforme appropriée de distribution, répondant aux standards des normes de qualité.

Le Marché de gros au poisson de Fès est le fruit d’un partenariat, entre le ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, le Conseil régional de Fès-Meknès, la Conseil Communal de Fès et l’Office National des Pêches.