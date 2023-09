Un projet important est prévu pour être annexé au marché de gros aux poissons de la ville d’Inezgane. Il s’agit de la mise en place d’unités de nettoyage et de découpage du poisson.

Pour l’heure, le projet en est à la phase de réalisation de l’étude architecturale et de balisage des travaux de construction. D’après les données préliminaires dont dispose l’Infomédiaire, le budget prévisionnel maximum alloué à ce volet est de 1,66 millions de DH (HT).

Etant situés sur l’allée principale d’entrée et sortie du marché de gros aux poissons, cet ensemble d’unités viendrait complémenter la fonction du marché, et permettrait de mettre à disposition des particuliers, des espaces aménagés dédiés au lavage, au découpage, et à toute autre activité artisanale liée au traitement des produits frais issus de la hall aux poissons.