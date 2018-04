Infomediaire Maroc – Organisé du 22 au 30 juin 2018, sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Mawazine s’apprête à célébrer son 17ème anniversaire… de la plus belle des manières ! Fidèle à la formule de son succès, le festival propose cette année une programmation extrêmement riche et un mix de stars internationales et nationales. Au total, six scènes à Rabat et Salé porteront ainsi pendant neuf jours un message de tolérance et de partage à l’attention d’un public toujours plus hétéroclite et dont le nombre ne cesse de croître édition après édition.

Fief de la musique mondiale et haut lieu des rassemblements populaires dont Mawazine a le secret, la scène de l’OLM-Souissi réunira les célébrités les plus emblématiques du moment. La sélection des artistes de cette dix-septième édition est digne des plus grandes manifestations avec à la clé une densité phénoménale de styles qui répondra à tous les goûts. Elle comprend Bruno Mars (États-Unis), l’homme de tous les records qui se produira pour la première fois en Afrique, mais aussi le DJ numéro 1 Martin Garrix (Pays-Bas), le duo à succès The Chainsmokers (Etats-Unis), le charismatique Jamiroquai (Grande-Bretagne), le mythique groupe de rock Texas (Grande-Bretagne), la légende Luis Fonsi (Porto Rico) ou encore les rappeurs Niska (France) et Damso (République démocratique du Congo).

Dans un cadre plus intimiste, la programmation du Théâtre National Mohammed V s’annonce elle aussi d’une qualité exceptionnelle. Témoin des grands moments de l’histoire de Mawazine, la scène dédiée à la découverte proposera une impressionnante liste d’artistes fusionnant les genres, parmi lesquels le génial violoniste Ara Malikian (Arménie), la chanteuse Hiba Tawaji (Liban) mais encore le London Community Gospel Choir (Grande-Bretagne), l’icône Souad Massi (Algérie), la soprano Majida El Roumi (Liban), le groupe de Tango Fernando Egoscue Ensamble (Argentine) l’égérie du flamenco Maria Toledo (Espagne) et la chanteuse d’opéra Marwa Nagy (Égypte).

Illustrant la passion de Mawazine pour la musique arabe, la scène Nahda accueillera cette année encore les grandes voix de la région pour une mise en valeur unique de la richesse du patrimoine musical oriental. Les festivaliers auront l’occasion de partager des instants uniques avec le Kayser Kadim Al Sahir (Irak), la voix du tarab Melhem Zein (Liban), la talentueuse Rouwaida Attieh (Syrie), la chanteuse Boussy (Égypte), le grand Mohamed Hamaki (Égypte), le jeune Ameer Dandan (Palestine), le superbe Wael Jassar (Liban), le chanteur Ahmed Chiba (Egypte), le maître Saber Rebaï (Tunisie) ainsi que les divas Nancy Ajram (Liban) et Ahlam (Émirats arabes unis).

Avec plus de la moitié de sa programmation réservée aux artistes marocains, Mawazine sera une nouvelle fois la vitrine des chanteurs et musiciens du royaume. Chaque soir, rendez-vous sera donné aux amateurs et inconditionnels à la scène de Salé pour une série de concerts qui s’annonce tous plus intenses et festifs les uns que les autres. Entre gnaoua, châabi, rock, reggae, fusion, amazigh, rap et hip hop, le public applaudira les prestations de Cravata, Aminux, Ihab Amir, Nadia Laaroussi, Badr Soultan, Ibtissam Tiskat, Tarik Farih, Maâlem Hassan Boussou, Nass El Ghiwane, Lahoucine Aït Baamrane, Aziz Al Maghribi, Zakaria Ghafouli, Khadija Atlas, Mehdi Weld Hajib, Hajib, Abdelali Sahraoui, Abidat Rma, Najat Aâtabou, DJ Hamida, H-Kayne, Muslim, Tiw Tiw, Imad Benomar, Nouamane Belaiachi, Statia, Said Senhaji et Stati.

Second festival de la planète et premier du continent, Mawazine a toujours célébré l’Afrique et ses musiques. Sur la scène du Bouregreg, cette nouvelle édition mettra à l’honneur quelques-uns des plus grands visages de ce territoire aux cultures et aux sonorités si variées : le guitariste et arrangeur Ebo Taylor (Ghana), la belle Oumou Sangaré (Mali), les merveilleux Las Maravillas Del Mali (Mali), la sensation afro-punk Tshegue (France), le rappeur Rilès (France), le joueur de kora Sidiki Diabaté (Mali), l’Orchestre Poly-Rythmo de Cotonou (Bénin), les emblèmes de l’afrobeat Seun Kuti & Egypt 80 featuring Yasiin Bey (Nigeria/États-Unis) ainsi que le rebelle Tiken Jah Fakoly (Côte d’Ivoire).

Et ce n’est pas tout ! Poussant son goût pour l’expérimentation et les compositions les plus créatives, Mawazine ira puiser dans les grands répertoires traditionnels des cinq continents pour offrir une nouvelle création musicale sur le magnifique site historique du Chellah. Autour de la thématique “De tar, sitar à guitare”, la programmation rassemblera des interprètes du monde entier, inspirés par les cordes : qu’elles proviennent du tar iranien, du setar de l’Asie centrale, du sitar indien ou de la guitare grecque, italienne et espagnole. Les mélomanes découvriront les univers sonores d’Alireza Ghorbani (Iran), Patrizia Laquidara (Italie), El Amir (Allemagne/Espagne), Sahana Banerjee (Inde), Maria Berasarte (Espagne), Sepideh Raissadat (Iran), Katerina Fotinaki et Eva Atmatzidou (Grèce) et Sabry Mosbah (Tunisie).

Neuf jours de fêtes et de rassemblements, plusieurs centaines d’artistes et de concerts, des spectacles de rue qui animeront chaque jour les grandes artères de Rabat… La 17e édition de Mawazine promet de célébrer l’arrivée de l’été comme il se doit : en étant ouverte à tous les Marocains, avec des couleurs, des surprises et des instants magiques !

Rédaction Infomediaire.