La 32ème édition du Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc se tiendra du 3 au 18 mars 2023, avec la participation de 380 femmes de 10 nationalités, dont 14 Marocaines, dans 5 catégories « 4×4 », « quad/SUV », « e-gazelles auto », « e-gazelles buggy » et « crossover ».

« Pour la 32ème édition du Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc, 380 femmes, expertes ou novices, vont défier le désert marocain et rivaliser de stratégie, de persévérance et de force, pour maîtriser leur véhicule et trouver le meilleur cap à tenir sur 8 étapes, dont 2 ‘Marathons' », indique un communiqué des organisateurs.

« Pionnier et unique, ce challenge automobile est un rallye-raid original basé sur la navigation à l’ancienne et non sur la vitesse. Son concept a été précurseur de l’éco-conduite », relève la même source.

Selon le communiqué, le Rallye Aïcha des Gazelles développe depuis sa création une autre vision de la compétition automobile: pas de vitesse, pas de GPS, mais une navigation à l’ancienne, uniquement en hors piste.

Cette démarche, ajoute-t-on, a abouti à l’obtention d’une norme environnementale en 2010. Ainsi, le Rallye Aïcha des Gazelles est aujourd’hui le seul évènement sportif automobile au monde certifié ISO 14001:2015.

Dans le cadre de ce 32ème Rallye Aïcha des Gazelles, dont le départ se fera le 3 mars en France pour se poursuivre au Maroc avant l’arrivée officielle le 18 mars sur la plage d’Essaouira, les équipages engagés doivent tracer leur route dans le désert sans aucun moyen de communication électronique.

Les participantes doivent, à l’aide de coordonnées géographiques, d’une règle et d’une boussole, appréhender les difficultés du terrain et choisir le parcours le plus « roulant » et le plus court possible entre les contrôles de passage.

Le classement et le podium final, attribués en fonction des catégories, se gagnent en réalisant le moins de kilomètres entre les coordonnées géographiques de départ et d’arrivée de chaque étape.

Le Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc a été créé en 1990. Plusieurs centaines de femmes, de diverses nationalités et issues de tous les milieux sociaux, participent à ce rallye et se rencontrent chaque année pour former, depuis plus de 30 ans, une communauté internationale de femmes engagées.