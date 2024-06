Le coup d’envoi de l’édition 2024 du Forum International Afrique Développement (FIAD 2024) a été donné jeudi 27 juin, à Casablanca, autour du thème : « Ici, on investit ».

La cérémonie d’ouverture de l’édition 2024 a été marquée par les interventions de Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du Commerce (MIC), de Wamkele Mene, Secrétaire Général du Secrétariat de la Zone de Libre-échange Continentale Africaine au sein de l’Union Africaine (ZLECAf) et de Siandou Fofana, ministre du Tourisme et des Loisirs de la Côte d’Ivoire ainsi que la présence de nombreuses personnalités de haut rang.

Les participants du Forum ont assisté à une première plénière sous le thème « L’Afrique qui s’investit : les nouveaux paradigmes ». Celle-ci a été marquée par les interventions d’Antoine Thomas Nicephore Fylla De Saint-Eudes, ministre du Développement Industriel et de la Promotion du Secteur Privé du Congo, de Babacar Gning, directeur général du Fonds Souverain d’Investissements Stratégiques (FONSIS) du Sénégal, de Mohamed

Methqal, Ambassadeur, directeur général de l’Agence Marocaine de Coopération Internationale (AMCI) et de Nelly Chatue Diop, Founder & CEO, Ejara du Cameroun.

Cette plénière a examiné les nouveaux paradigmes mondiaux et la manière dont ils représentent une opportunité inédite pour l’Afrique de se réinventer. Dès son ouverture, le Forum a connu une affluence exceptionnelle. De nombreux opérateurs économiques et institutionnels internationaux issus de plus de 30 pays du Continent et des

pays partenaires ont pris part à cette édition.