En marge de l’édition 2024 du Forum International Afrique Développement, le groupe Attijariwafa bank et l’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE) ont signé une convention de partenariat portant sur la promotion de la Charte de l’Investissement, l’accompagnement des investisseurs au Maroc et des exportateurs.

Cette convention a été signée par Mohamed El Kettani, Président Directeur Général du groupe Attijariwafa bank et Ali Seddiki, Directeur Général de l’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations.

Ainsi, les deux parties s’engagent à collaborer pour encourager et accompagner les investisseurs Marocains résidents, Marocains du Monde, les étrangers ainsi que les exportateurs.

Cette collaboration se décline en plusieurs axes de coopération visant à :