Lors de l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue à Casablanca, Kamal Benkhaled a été élu à l’unanimité président de la Fédération des industries de la conserve des produits agricoles du Maroc (FICOPAM) pour un mandat couvrant la période 2019-2022, a annoncé, mardi, la Fédération. Benkhaled est président de la Section olive de table de la FICOPAM, président de la Commission finances et budget de la Chambre de commerce, d’industrie et de services de Marrakech-Safi et aussi membre du Bureau de la CGEM Région Marrakech Safi. La FICOPAM est la plus ancienne association professionnelle agroalimentaire du Maroc. Créée en 1967, elle regroupe plusieurs associations professionnelles représentant les industries de transformation des produits agricoles (olives de tables, câpres, jus, épices, conserves de légumes et de fruits…). La FICOPAM a pour mission de promouvoir et de développer les activités des opérateurs du secteur notamment à l’export.