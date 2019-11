Le Français Arsène Wenger a été nommé directeur du développement du football mondial de la Fédération internationale de football association (FIFA), a annoncé mercredi l’instance basée à Zurich, en Suisse.

Wenger, 70 ans, sera chargé de « superviser et de diriger la croissance et le développement du football pour les hommes et les femmes du monde entier », a expliqué l’instance dans un communiqué. « S’appuyant sur une longue et brillante carrière d’entraîneur, Wenger mettra notamment l’accent sur la formation des entraîneurs. Il apportera en outre une inestimable contribution à un programme exécutif – actuellement en phase de conception – destiné à encourager d’anciens joueurs professionnels à occuper des postes de direction, les soutenir dans cette transition une fois leur carrière terminée et ainsi combler le fossé entre les postes de direction et les postes techniques dans le football », ajoute le communiqué.

Surnommé le « Professeur » pour son approche méticuleuse et studieuse du beau jeu, Arsène Wenger a consacré toute sa carrière au football. Il a connu le succès comme entraîneur avec Monaco puis Arsenal, qu’il a dirigé pendant vingt-deux ans, jusqu’en 2018, remportant trois titres de champion et sept coupes d’Angleterre. Son nom avait été évoqué récemment pour succéder à Niko Kovac à la tête de l’équipe du Bayern Munich.

Pour le président de la FIFA, Gianni Infantino, « les formidables connaissances et la passion d’Arsène Wenger pour les différents aspects de notre sport en font l’une des personnalités les plus respectées du football mondial ».

Wenger succède à ce poste à l’ancien international néerlandais Marco van Basten, qui a quitté la FIFA en octobre 2018.