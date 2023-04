Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a tenu, lundi à Rabat, une réunion avec les professionnels de la filière des viandes rouges représentés au sein de la Fédération Interprofessionnelle des Viandes Rouges (FIVIAR).

Cette réunion a aussi été tenue avec des représentants de la Confédération Marocaine de l’Agriculture et du Développement Rural, de l’Association Nationale des éleveurs Ovins et Caprins, de la Fédération Interprofessionnelle du secteur laitier et de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc. En présence du ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Mohammed Sadiki, du ministre délégué auprès de la ministre de l’Economie et des Finances, chargé du Budget Fouzi Lekjaa et du directeur général de l’ONSSA, Abdallah El Janati, cette rencontre a permis de faire le point sur la cadence de l’opération d’immatriculation des ovins et caprins préparés pour l’Aid Al Adha.