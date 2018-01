Infomédiaire Maroc – France Info vient de publier sur son site un article sur la filière équine marocaine, sous le titre ‘‘Au Maroc, la filière du cheval monte en gamme’’. On apprend ainsi que ‘‘entre 2007 et 2015, l’apport de la filière équine à la production de richesse au Maroc a presque doublé. De 3,4 milliards de dirhams en 2007 à 6 milliards en 2015’’, et ce grâce aux efforts de la Société royale d’encouragement du cheval (Sorec).

En 2015, ‘‘le marché du cheval a contribué à 0,61% (0,6 milliards d’euros) du PIB du pays et employé 30 000 personnes’’.

Avec une ‘‘croissance du cheptel de 6 300 chevaux toutes races confondues et une stratégie de rénovation et d’équipement des haras, centres d’entraînement, clubs équestres et hippodromes (7 dans tout le Royaume avec l’ouverture de celui de Marrakech)…, le Maroc est aujourd’hui devenu un challenger face aux pointures du secteur que sont les allemands, les anglais ou les français’’.

Rédaction Infomédiaire