Le centre marocain de formation pour le développement des filières animalières, le Zoopole d’Aïn Jemâa à Casablanca, a formé plus de 500 éleveurs et professionnels africains depuis son inauguration en 2015 par le Roi Mohammed VI.

Initié par le ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, ce centre a dispensé plus de 15 000 journées de formation dans les métiers liés aux filières lait, viandes rouges et aviculture.