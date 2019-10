Le Maroc a contribué à la restauration de près de 100 monuments historiques au Sultanat d’Oman, y compris des châteaux, des remparts, des tours, des mosquées, des souks et des murailles, a indiqué le directeur général au sein du ministère du patrimoine et de la Culture du Sultanat d’Oman, Sultan Ben Saif Al Bakri.

Ce dernier a souligné que la contribution à la restauration de monuments historiques intervient dans le cadre d’un protocole de coopération signé en 1984 entre le ministère du patrimoine et de la Culture omanais et le ministère de la Culture marocain, faisant savoir que ce protocole a eu un impact majeur sur la restauration de plusieurs monuments historiques dans ce pays, qui recèle un patrimoine architectural de plus de 5 000 ans.