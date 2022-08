Le Wali de Bank Al-Maghrib (BAM), Abdellatif Jouahri, figure parmi les meilleurs banquiers centraux au monde, selon le dernier classement du magazine américain Global Finance.

Jouahri a obtenu la note « A- » attribuée par le magazine new-yorkais dans son rapport intitulé « Central Banker Report Cards 2022 ».

Le « Central Banker Report Cards », publié annuellement par Global Finance depuis 1994, classe les gouverneurs des banques centrales de plus de 96 pays clés, y compris l’Union européenne, la Banque centrale des Caraïbes orientales, la Banque des États d’Afrique centrale et la Banque centrale des États d’Afrique de l’Ouest.

Dans un communiqué, l’éditeur et directeur de la rédaction à Global Finance, Joseph Giarraputo, a souligné qu’au moment où les craintes d’une récession mondiale s’installent dans le monde entier, les projecteurs sont braqués sur les banquiers centraux pour qu’ils adoptent des politiques qui contribuent à éviter ce scénario ».

Il a relevé que le rapport de Global Finance analyse et note les responsables de la politique financière qui prennent la meilleure décision et ceux qui doivent s’améliorer.

Les notes attribuées par le magazine sont classées sur une échelle de «A» à «F» et tiennent compte des performances réalisées au niveau de la maîtrise de l’inflation, de la réalisation des objectifs de croissance économique, de la stabilité monétaire et de la gestion des taux d’intérêt. «A» représente une excellente performance et «F» un échec total. D’autres critères subjectifs sont également pris en compte dans ce classement.

Les autres banquiers centraux qui ont obtenu la note « A-« , sont Dimitar Radev (Bulgarie), Leonardo Villar Gómez (Colombie), Tarek Amer (Égypte), Koba Gvenetadze (Georgie), Harvesh Kumar Seegolam (Iles Maurice), Adrian Orr (Nouvelle Zélande), Benjamin Diokno (Philippines), Fahad al-Mubarak (Arabie Saoudite) et Diego Labat (Uruguay).

Selon le communiqué, la version intégrale du rapport et de la liste des notes seront publiées dans l’édition du mois d’octobre de Global Finance ainsi qu’en version numérique sur « www.gfmag.com ».