Le Wali de Bank Al-Maghrib (BAM), Abdellatif Jouahri, a reçu, ce samedi à Marrakech, le prix relatif à son classement parmi les meilleurs gouverneurs de Banques centrales à l’échelle internationale, décerné par le magazine américain Global Finance et ce, en marge des Assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international.

Jouahri figure parmi les meilleurs banquiers centraux au monde, selon le dernier classement de Global Finance, en obtenant la note « A- » attribuée par le magazine new-yorkais dans son rapport intitulé « Central Banker Report Cards 2023 ».

Bank Al-Maghrib est la seule Banque centrale dans le monde arabe citée dans ce classement.

Publié annuellement par Global Finance depuis 1994, le « Central Banker Report Cards » évalue les gouverneurs des banques centrales de 101 pays, territoires et régions clés, dont l’Union européenne, la Banque centrale des Caraïbes orientales, la Banque des États d’Afrique centrale et la Banque centrale des États d’Afrique de l’Ouest.

Les notes attribuées par le magazine sont classées sur une échelle de « A » à « F » et tiennent compte des performances réalisées en matière de maîtrise de l’inflation, d’objectifs de croissance économique, de stabilité monétaire et de gestion des taux d’intérêt. « A » représente une excellente performance et « F » un échec cuisant, selon le magazine.

Fondé en 1987, Global Finance constitue une référence internationale dans le domaine de l’actualité financière. Le magazine, diffusé auprès de 50.000 lecteurs dans 193 pays, territoires et districts, traite de sujets relatifs au secteur de la finance à l’échelle mondiale, notamment la finance d’entreprise, les joint-ventures, les fusions-acquisitions, les marchés de capitaux, les devises, les banques et le management du risque.