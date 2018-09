Infomédiaire Maroc – La 12ème édition du colloque des Finances publiques s’est déroulée, dernièrement à Rabat, sous le thème « Finances publiques et justice sociale », à l’initiative du ministère de l’Economie et des finances, en partenariat avec l’Association pour la Fondation internationale de Finances Publiques (FONDAFIP) et avec le soutien de la Revue française de Finances Publiques (RFFP).

Et à cette occasion, Infomédiaire TV a pu récolter des déclarations sur le sujet de Mohamed Benchaaboun, ministre de l’Economie et des Finances et de Nourredine Bensouda, Trésorier général du Royaume.

IM