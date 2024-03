La Bourse de Casablanca et l’Ordre des Experts-Comptables (OEC) ont conclu, le 29 février, un accord de partenariat visant à améliorer le financement des entreprises.

Les deux entités ont ainsi défini un cadre complet axé sur quatre aspects fondamentaux.

-Renforcer le rôle du marché financier en tant que principal vecteur de croissance des entreprises,

-Mettre en avant le rôle des experts-comptables dans la facilitation de l’accès des entreprises aux marchés de capitaux,

-Renforcer les efforts conjoints pour accroître la transparence financière au sein des entreprises,

-Et introduire un nouveau Certificat Professionnel en Stratégies de Financement sur les Marchés des Capitaux, destiné à doter les experts-comptables d’une expertise pratique en matière de conseil financier et de levée de fonds.

« Notre mobilisation avec l’Ordre des Experts-Comptables, à travers cette nouvelle feuille de route et les actions concrètes envisagées, permettra aux entreprises de se préparer et d’accéder plus facilement au financement par le biais de la bourse », a déclaré Kamal Mokdad, président du Conseil d’Administration de la Bourse de Casablanca.

Cette vision a été réaffirmée par Faiçal Mekouar, président du Conseil National de l’Ordre des Experts-Comptables, qui a souligné l’importance stratégique du financement par les marchés boursiers tant pour les entreprises que pour l’économie nationale, soulignant leur engagement à promouvoir le financement boursier et à renforcer la transparence financière.