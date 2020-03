Bank Al-Maghrib (BAM) et la Société Financière Internationale (SFI) ont signé, ce lundi à Rabat, un mémorandum d’entente portant sur la facilitation de l’accès des femmes au financement, indique la Banque centrale du Maroc dans un communiqué.

Ce mémorandum permettra à Bank Al-Maghrib de s’enquérir des meilleures pratiques internationales dans ce domaine en profitant de l’expertise de la SFI et son réseau mondial d’experts, relève la même source, ajoutant que ce partage d’expériences et d’expertise se concrétisera à travers des actions de sensibilisation et de renforcement de capacités qui seront menées auprès des banques, des établissements de paiement et des autres institutions financières afin que ces opérateurs assimilent mieux les spécificités des entreprises détenues ou dirigées par des femmes.

Pour ce faire, les deux partenaires effectueront un travail de terrain pour détecter les difficultés rencontrées aussi bien en termes de collecte des données par genre que d’accompagnement pour la conception de produits financiers adaptés, précise le communiqué.

Selon la même source, l’action de Bank Al-Maghrib et de la SFI auprès des institutions financières, dans le cadre de ce mémorandum d’entente, s’étendra à l’amélioration de la qualité de gestion et de la communication des données relatives à l’entreprenariat féminin.

Cet accord vise également à améliorer l’inclusion financière des entreprises détenues ou gérées par des femmes à travers la diffusion auprès des institutions financières des meilleures pratiques liées aux offres bancaires destinées aux femmes