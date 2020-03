Une nouvelle application mobile dédiée à la réservation de taxis a été lancée lundi à Marrakech, à l’initiative de l’entreprise “Yassir” spécialisée en solution mobiles innovantes en Afrique.

Avec le lancement de cette application, l’entreprise “Yassir” étend son activité à 4 villes marocaines à savoir : Casablanca, Tanger, Marrakech et Agadir.

L’application devra permettre aux habitants de la ville de Marrakech de commander leurs taxis à travers “Yassir” 24h/24 et 7/7.

Se faisant ladite entreprise lance son activité en conformité avec les lois en vigueur notamment, le Dahir n°1-63-260 ainsi que les règlements édictés par les wilayas des régions Souss- Massa et Marrakech Safi, indique un communiqué de cet opérateur.

L’installation a été possible grâce aux contacts établis avec un nombre important de chauffeurs de taxis avec lesquels l’entreprise a pu conclure des partenariats gagnant-gagnant, explique la même source, précisant que “Yassir” ne travaillera qu’avec des chauffeurs de taxis gardant ainsi ses activités en conformité avec les lois en vigueur.

“Le lancement de Yassir à Marrakech et à Agadir suit la stratégie de l’entreprise qui vise à maximiser sa présence au Maroc. “Yassir” apporte une nouvelle solution de transport qui facilitera la mobilité aux touristes ainsi qu’aux citoyens locaux”, ajoute la même source.

Les villes de Marrakech et Agadir pourront bénéficier actuellement de la disponibilité des chauffeurs de taxi, des prix moins chers, un environnement sécurisé et d’une application fiable », souligne Rachid Moulay El Rhazi, directeur générale de “Yassir” au Maroc cité par le communiqué.

Et de poursuivre qu’afin d’assurer une qualité de service améliorée aux clients, l’entreprise adopte des critères de recrutement rigoureux et offre aux chauffeurs de taxis affiliés, des formations sur l’utilisation de l’application et l’adoption d’une qualité de service qui répond aux besoins des clients.

Prochainement les villes de Rabat, Mohammedia, Fès et Oujda bénéficieront aussi de cette nouvelle solution de mobilité.

“Yassir”, précise-t-on, est une start-up américano- maghrébine créée en 2017 qui opère dans le domaine des solutions mobiles innovantes en Afrique. Son objectif est de faciliter la vie du citoyen africain et d’améliorer la façon dont il interagit avec les nouvelles technologies mobiles.

L’application compte aujourd’hui plus de 1.500.000 utilisateurs et 10.000 chauffeurs partenaires dans la région du Maghreb.

En avril 2019, “Yassir” a été classé 3è dans la liste des 100 Start-ups les plus prometteuses du monde arabe au Forum Economique Mondial