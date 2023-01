L’enveloppe totale mobilisée dans le cadre des opérations de financement extérieur (prêts et dons confondus) a atteint 11,7 milliards de dirhams (MMDH) en 2021, en baisse substantielle de plus de 50% par rapport à 2020, selon la Direction du Budget, relevant du ministère de l’Economie et des finances.

Cette évolution est « due au redressement des recettes fiscales et aux efforts consentis pour l’amélioration des équilibres macroéconomiques et ce, comparativement à l’exercice 2020, où le recours à l’endettement pour mobiliser rapidement les ressources nécessaires à la lutte contre les effets négatifs de la pandémie, n’était pas une option », explique la Direction dans son rapport d’activité au titre de 2021.

Et de noter que 25% de l’enveloppe mobilisée ont été affectés au profit de la protection sociale.

Par ailleurs, le rapport fait ressortir que 98% de l’enveloppe mobilisée a été sous forme de prêts (67% au profit des programmes axés sur les résultats et 33% pour les programmes de réformes), alors que 2% a été sous forme de dons.