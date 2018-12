Infomediaire Maroc – Le Bureau national de la Banque africaine de développement (BAD) abritera, ce vendredi 21 décembre 2018 à Rabat, une cérémonie de signature des accords portant financement de 2 projets, pour un montant total de 192 millions d’euros.

Ces financements concernent le projet d’extension et de modernisation de l’aéroport international Rabat-Salé (75 millions euros) et le projet de sécurisation et de pérennisation de l’accès à l’eau (117 millions euros).

La cérémonie sera présidée par Leila Farah Mokaddem, Représentante résidente de la Banque africaine de développement au Maroc, accompagnée de Zouhair Mohammed El Aoufir et Abderrahim El Hafidi, respectivement Directeur général de l’Office national des aéroports (ONDA) et Directeur général de l’Office national de l’électricité et d’eau potable (ONEE).

Rédaction Infomediaire.