Mahtat Rakas, directeur de publication du journal « Bayan Al Yaoum », a été élu, vendredi à Casablanca, nouveau président de la Fédération marocaine des éditeurs de journaux (FMEJ), succédant à Noureddine Miftah.

Rakas, seul candidat en lice, a été élu à l’unanimité à l’occasion des travaux du 10ème congrès national de la FMEJ, tenu en présence de plusieurs représentants de la Fédération.

Les participants aux travaux du 10ème congrès ont également examiné et adopté les rapports moral et financier de la Fédération, et débattu de l’introduction de certains amendements à ses statuts.

La séance d’ouverture de ce conclave a été marquée par la diffusion d’un film institutionnel sur les réalisations accomplies par la FMEJ depuis sa création.