« Le Sénégal est le premier pays d’Afrique subsaharienne avec un cadre de gestion des finances publiques de tradition francophone à s’être porté volontaire pour une évaluation de la transparence des finances publiques », a déclaré Mme Sancak, à l’occasion de l’ouverture d’un séminaire régional sur la transparence budgétaire en Afrique francophone, une rencontre à l’initiative du FMI, de l’Union européenne (UE) et du gouvernement du Sénégal.

Des pays comme le Bénin, Madagascar, la Guinée et la Tunisie prennent part à cette rencontre de deux jours sur le partage de leur expérience budgétaire.

« La transparence financière est un sujet majeur en Afrique sub-saharienne. C’est un moyen de rétablir la confiance dans les institutions publiques, d’améliorer la crédibilité budgétaire et financière, et d’encourager les investisseurs », a souligné la représentante du FMI à Dakar, Cemile Sancak.

Elle a notamment invité l’Etat du Sénégal à « rendre une image plus précise et complète de la situation financière de l’Etat, offrir aux élus, aux organes de contrôle, aux marchés et aux citoyens, l’information nécessaire pour rendre les gestionnaires responsables et redevables ».

A l’issue du séminaire, il est attendu du gouvernement sénégalais la publication de son rapport de transparence.

Le Sénégal deviendrait ainsi le 25ème pays au monde à le faire sur les 29 qui se sont portés volontaires pour ce système d’évaluation du FMI, indique Bruno Imbert du département de finances publiques du FMI.

