Le Conseil de gouvernement a approuvé, ce jeudi, des propositions de nomination à des fonctions supérieures, conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution.

Au niveau du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Hassan Lasri a été nommé directeur des affaires juridiques et des traités, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d’un point de presse tenu à l’issue du Conseil.

S’agissant du ministère de la Transition énergétique et du Développement durable (département de la transition énergétique), Mohamed Ouahmid a été nommé directeur des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique.

Au niveau du ministère de la Santé et de la Protection sociale, Mohamed Zouhair et Nabil Laachoub ont été nommés respectivement Directeur de l’approvisionnement en médicaments et en produits de santé, et Inspecteur Général.

Concernant le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication (département de la Communication), Nissrine Souissi a été nommée Directrice du portail national et de la documentation.