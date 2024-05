L’actif net sous gestion des Organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) s’est établi à 587,27 milliards de dirhams (MMDH) à fin avril 2024, contre 576,69 MMDH un mois auparavant, soit une hausse de 1,83%, selon l’Association des sociétés de gestion et fonds d’investissement marocains (ASFIM).

Cette progression est expliquée par la collecte nette de plus de 8 MMDH principalement au niveau des « OPCVM Monétaires », explique l’ASFIM dans sa récente lettre mensuelle d’information.

Les « OPCVM Actions » ont enregistré la plus haute performance mensuelle avec +2,21%, tandis que les « OPCVM Monétaires » ont enregistré la plus basse performance (+0,23%), souligne la même source. Les « OPCVM Actions » ont eu la plus haute performance annuelle avec +8,87%, alors que la plus basse performance annuelle a été enregistrée par les « OPCVM Monétaires » (+1,02%).

A fin avril 2024, le nombre d’OPCVM en activité est passé à 582, contre 580 à fin mars 2024, avec la création de Generation Performance, un « OPCVM OMLT » (Obligation moyen et long termes) géré par Upline Capital Management, et Attijari private fund, un « OPCVM Diversifié » géré par Wafa Gestion.