Le Conseil de gouvernement a approuvé ce jeudi des propositions de nomination à des fonctions supérieures, conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution.

Au ministère de l’Éducation nationale, du préscolaire et des sports -Département de l’éducation nationale-, El Mostafa Aghbal et Charaf Eddine El Haddouchi ont été nommés respectivement directeur du Centre régional des métiers de l’éducation et de la formation de Béni Mellal-Khénifra et directeur du Centre régional des métiers de l’éducation et de la formation de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, a indiqué le porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d’un point de presse à l’issue de la réunion du Conseil.

Au niveau du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Abdelatif Dakir a été nommé directeur de l’École nationale de commerce et de gestion de Fès, alors que Mohammed Karim a été désigné directeur de l’École supérieure de technologie de Fès, a ajouté Baitas.