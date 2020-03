Dans le cadre de la contribution du Groupe Société Générale Maroc au Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du Coronavirus, Eqdom s’inscrit dans la démarche citoyenne du Groupe Société Générale Maroc et participe à cet effort de mobilisation et de solidarité à hauteur de 10 millions de dirhams.

En marge de cette contribution financière, la société Eqdom s’est également fortement mobilisée pour assurer les meilleures conditions de sécurité sanitaire pour ses collaborateurs et ses clients à travers des mesures préventives fortes et adaptées. Eqdom continue d’assurer le service requis pour ses clients et reste à leur côté en cette période critique.