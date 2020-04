L’Ordre National des Vétérinaires (ONV) a décidé de contribuer par un montant de 1.2 million de dirhams au Fonds Spécial pour la gestion de la pandémie du Coronavirus, mis en place sur instructions du Roi Mohammed VI.



Selon un communiqué de l’ONV, cette contribution a été rendue possible grâce aux dons des membres de toutes les composantes du corps vétérinaire, “qui ont exprimé leur adhésion totale et inconditionnelle à cette opération de solidarité nationale”. L’ONV affirme l’entière mobilisation de tous les vétérinaires du Maroc pour assurer la continuité de leurs activités visant à garantir la santé animale et la sécurité sanitaire des produits alimentaires d’origine animale dans le respect total des mesures sanitaires prises par le gouvernement et en étroite collaboration avec les pouvoirs publics, ajoute la même source.



Animé par les valeurs de responsabilité, de dévouement et de solidarité, l’Ordre ”réitère son engagement à mener toutes les actions pouvant servir a la lutte contre la propagation du COVID-19 et ses conséquences, sous la clairvoyance de Sa Majesté le Roi, que Dieu L’assiste”, conclut le communiqué.